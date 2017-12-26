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В Хабаровском крае незаконно вырубили ели на 1 млн рублей

Сегодня, 12:11

На территории Хабаровского края стартовала ежегодная правоохранительная операция «Елочка», направленная на пресечение незаконной вырубки елей. По состоянию на 26 декабря полицейским удалось конфисковать новогодние деревья общей стоимостью в 1 миллион рублей.

Правоохранительная операция «Елочка» проводится на территории Хабаровского края традиционно с 18 по 29 декабря. Итогом пресечения незаконной вырубки елей ежегодно становятся десятки административных протоколов. По состоянию на 26 декабря хабаровским правоохранителям удалось «прикрыть» 7 точек незаконной торговли новогодних деревьев, а также изъять 530 елей общей стоимостью в 1 миллион рублей.

26 торговым точкам Хабаровского края удалось пройти проверку полицейских, не отличившись нарушениями. Всего на территории региона расположено около 150 точек сбыта новогодних деревьев.


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