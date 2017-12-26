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Москвич купил iPhone под дулом пистолета

Сегодня, 10:54

Мужчину заставили под дулом пистолета купить свежую модель iPhone в кредит. Инцидент произошел в Москве.

В Москве произошел неприятный инцидент – на востоке столицы под дулом пистолета потерпевшего заставили купить iPhone. О происшествии москвич сообщил в полицию, где рассказал, что преступники, под угрозой физической расправы, заставили мужчину заложить свой дорогостоящий автомобиль в ломбард, а после взять кредит и купить iPhone. После того, как москвич выполнил все манипуляции, бандиты скрылись с места преступления с деньгами и смартфоном.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по данному происшествию. Установлено, что события развивались на улице Суздальской.

Пресс-секретарь московского управления МВД сообщает, что на данный момент ведутся поиски злоумышленников.

Напомним, что курьезный случай с кредитом произошел в Краснодарском крае. Мужчина хотел взять кредит на квартиру, но в банке выяснилось, что он по документам уже мертв. За помощью пострадавший обратился к полицейским.


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