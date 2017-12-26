Под Мурманском отловщики бездомных животных незаконно убили 9 щенков

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В Мурманской области организация по отлову бездомных животных незаконно усыпила девять щенков, найденных на одной из местных строек. Сотрудники компании не нашли лучшего решения, кроме как лишить питомцев жизни.

Как передаёт местная пресса, смертный приговор детёнышам вынес ветеринар фирмы. Чем он руководствовался, неизвестно. Спустя время, о произошедшем стало известно членам регионального Комитета по ветеринарии. Чиновники затребовали у организации документацию, составленную по итогам данного конкретного выезда, а также прояснить основания, послужившие поводом для усыпления щенков. Ни того, ни другого в компании предоставить не смогли, за что и были наказаны штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Геленджике живодер зверски убил щенков. 25-летний местный житель на протяжении 40 минут издевался над животными на территории местной СТО.