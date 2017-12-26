В Белгороде рядом с гипермаркетом «Лента» скончался мужчина

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Рядом с гипермаркетом «Лента», находящемся в Белгороде, скончался мужчина. Это произошло ближе к вечеру 25 декабря.

По данным очевидцев, мужчина проходил мимо «Ленты», расположенной по улице Щорса, в направлении к рынку «Семейный». Он упал без видимых на то причин. Подбежавшие к нему прохожие, увидев, что неизвестный потерял сознание, вызвали «скорую».

Сообщается, что медики прибыл спустя непродолжительное время. Однако, помочь мужчине уже не смогли. Он умер, так и не придя в сознание.

На вид мужчина был средних лет. Что стало причиной его столь внезапной кончины, устанавливается. Пресс-служба регионального УМВД также пока не даёт комментариев.