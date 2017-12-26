В Москве неизвестный обстрелял автомобиль скорой помощи

Сегодня, 08:40

В Москве, в северной части города, неизвестный мужчина обстрелял автомобиль скорой помощи. Сообщение сделано пресс-службой столичного ГУ МВД.

Машина в момент обстрела ехала на вызов. После того, как по ней прозвучал выстрел, медики незамедлительно вызвали правоохранителей.

Те, прибыв на место инцидента, предположили, что неизвестным было применено для обстрела пневматическое оружие.

Это случилось рядом с метро «Беговая» невдалеке с домом №4 по одноимённой улице. Пострадавших нет. Правоохранители ведут розыск злоумышленника. Медики видели стрелявшего и сообщили его приметы.