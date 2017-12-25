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Вирус свинной чумы обнаружен в Хабаровском крае

Вчера, 23:57

В Хабаровском крае обнаружена свинная чума. Хотя опасности от нее для человека нет, животные, зараженные вирусом, подлежат немедленной ликвидации.

Пресс-служба Комсомольска-на-Амуре сообщила, что на территории некоторых хозяйств, специализирующихся на производстве свинного поголовья, обнаружена чума свиней. Это вирусное инфекционное заболевание, от которого нет лекарств. Ветеринары только лишь разводят руками, они не могут ничего предпринять. Заболевание разносят сами свиньи, выделяя опасные бациллы с продуктами жизнедеятельности своего организма.

По словам экспертов, опасности для человека свинная чума не представляет, так как в организме она не приживается. Но для животных она опасна, так как имеет летальные последствия в 100%. Из-за этой особенности болезни зараженных свиней просто убивают и туши их подлежат немедленному сожжению. Хотя лечения от недуга нет, но есть вакцина. В настоящее время, после ликвидации подозрительных особей с хозяйств региона, все здоровые свиньи получат срочные прививки и будут под строгим наблюдением ветврача.


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