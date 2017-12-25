Пьяный житель Кирова в шапке Деда Мороза танцевал вокруг перекрёстка

Вчера, 20:06

В Кирове пьяный местный житель уже начал отмечать Новый год, однако вместо хоровода вокруг ёлки, мужчина устроил танцы на перекрёстке. Отчаянный кировчанин был одет в шапку Деда Мороза.

Очевидцы сняли шальные танцы местного жителя, который тот момент находился под воздействием алкоголя. Мужчина задорно переходил улицы вокруг перекрёстка улиц Карла Маркса и Милицейской пританцовывая на тротуарах. За действиями пьяного кировчанина наблюдала толпа зевак, все они снимали действо на камеру.

Видеоролик танцев вокруг перекрёстка попал в сеть, где его начали активно обсуждать. Пользователи интернета в шутку говорят, что мужчина начал рано праздновать Новый год.