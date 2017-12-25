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В Ростове автохам спровоцировал километровую пробку

Вчера, 19:38

В Ростове-на-Дону неизвестный автохам на автомобиле BMW спровоцировал километровую пробку. Водитель припарковался на автобусной остановке, чем преградил движение не только общественному транспорту, но и другим автомобилям.

Очевидцы наглости водителя BMW опубликовали снимок автомобиля на остановке в социальной сети "ВКонтакте". Они рассказали, что мужчина нагло остановился на автобусной остановке, вышел из машины и пошел в цветочный киоск.

Его не было около 20 минут, за это время на дорого образовалась огромная пробка. Автобусы были вынуждены высаживать пассажиров на второй полосе движения, другие машины в результате и вовсе не могли проехать.


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