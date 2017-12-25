Водитель въехавшего сегодня в переход автобуса высказал свою версию

Вчера, 19:20

Водитель автобуса, который сегодня попал в ДТП около станции «Славянский бульвар», высказал свою версию относительно данного происшествия.

С его слов стало известно, что автобус стоял на остановке, однако неожиданно он начал движение самостоятельно. Попытки мужчины остановить его движение оказались безуспешными, так как тормозная система по непонятным причинам не сработала, транспортное средство продолжало ехать.

Руководство компании «Мострансавто», которой принадлежит данное техническое средство, утверждает, что водитель перед поездкой проходил обязательное обследование на присутствие следов алкогольных и наркотических веществ в организме, результаты были отрицательны. По результатам проверки перед рейсом автобуса, он был признан исправным.

Напомним, что утром понедельника, в Москве на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный переход, результатом чего стала гибель 5 человек, пострадали еще 15. Основными версиями данного происшествия выступают неисправность автобуса и потеря управления транспортным средством.