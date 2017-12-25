На Урале прокуратура проверяет информацию о мёрзнущих в детсаду детях

Вчера, 19:09

В Челябинской области после публикации в местной прессе сведений о якобы несоблюдении температурного режима в детском саду посёлка Роза началась прокурорская проверка. Сотрудники надзорного ведомства выясняют, действительно ли дети вынуждены находиться в плохо отапливаемых помещениях.

Некоторое время назад ряд региональных изданий сообщили, что в детском саду, куда ходит более 100 детей, воздух не прогревается выше отметки 15 градусов. Кроме того, отмечалось, что в одной из спальных комнат было настолько холодно, что на подоконнике образовался снежный налёт. В прокуратуре обратили внимание на тревожные сообщения и решили соответствующим образом отреагировать на них.

Ранее мы писали, что в Омской области детсад отключили от централизованной системы отопления из-за задолженности по коммунальным платежам. Финансовые проблемы стали настолько большими, что поставщик принял решение прекратить оказание услуг учреждению.