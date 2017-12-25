В Екатеринбурге к подъезду подкинули гроб и похоронный венок

Вчера, 18:55

В Екатеринбурге женщина, выходя из подъезда обнаружила гроб и похоронный венок. По словам правоохранительных органов, такой «сюрприз» был постановкой неизвестных для обсуждения в соцсетях и «неправильного» пиара.

Вчера вечером жительница Екатеринбурга обнаружила под дверью своего подъезда розовый бутафорский гроб и похоронный венок. Женщина ужаснулась и растерялась. Однако, кому предназначен «презент», неизвестно. Правоохранительные органы не совсем серьезно расследуют инцидент. По мнению местных жителей, поскольку главной версией полиции является хулиганство и возможность получения славы таким странным способом. Мария Устюжанина из этого дома с непониманием относится к подобным «шалостям», поскольку у нее есть ребенок, психика которого могла очень пострадать из-за такого ошеломляющего натюрморта.