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В Калужской области мужчина угнал автомобиль, чтобы согреться

Вчера, 18:46

Жителю Калужского региона грозит до пяти лет заключения за то, что он совершил угон автомобиля, решив погреться.

В межмуниципальный отдел полиции «Кировский» поступило заявление об угоне машины. Оперативники и наряды полиции получили ориентировку с приметами угнанного автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов довольно быстро обнаружили машину, после чего подозреваемый был задержан. Совершил угон ранее судимый 23-летний местный житель. Свою вину он полностью признал. С его слов стало известно, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по городу, и проходя вдоль стоянки с припаркованными автомобилями, решил согреться, так как сильно замерз. Он обнаружил, что одна из машин была открыта, а в замок зажигания был вставлен ключ. Угонщик сел в автомобиль, после чего решил покататься. Однако далеко уехать он не смог, так как обнаружил, что в баке закончилось топливо. По данному делу заведено уголовное дело по статье 166 части 1 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование.


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