Вчера, 18:41

Голову школьнику разбила уборщица из Ухты. Женщина ударила ребенка несколько раз по голове за то, что он бегал по помытым полам.

В одной из школ Ухты произошел неприятный инцидент – уборщица в школе нанесла телесные повреждения мальчику, который бегал по чистым полам. Сообщается, что пострадавший 2006 года рождения, а его обидчица – 1967 года. После получения травм школьника доставили в больницу, где медики диагностировали у него травмы головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении уборщицы. Сотрудники правоохранительных органов установили, что женщину возмутило то, что школьники бегали во время перемены по вымытым полам. В порыве ярости она поймала одного из нарушителей порядка и ударила его несколько раз по голове.

Сообщается, что в полиции уборщица признала свою вину, руководство школы сообщило, что нарушительницу уволили с работы. Известно, что ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, что может смягчить ее наказание.

Известно, что подобные случаи в школах, в последнее время, участились. Их причины пока разбирают психологи, одной из версий является - повышенная стрессовая ситуация в обществе.