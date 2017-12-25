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В Северной части Орла до смерти избили 44-летнего посетителя кафе

Вчера, 18:20

В Северной части города Орел визитера одного из кафе забили до смерти. 44-летний мужчина умер в больнице от полученных тяжелых травм. 

На территории города Орел 22 декабря произошло убийство. Гражданин, который решил посетить одно из кафе города, был жестоко избит неизвестными злоумышленниками.

В итоге драки, 44-летний орловчанин получил травмы, несовместимые с жизнью. Хотя его и госпитализировали вовремя, медики не смогли спасти ему жизнь. К сожалению, молодой человек скончался в стенах больничного учреждения. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 декабря, в кафе, которое расположено в Северной части города.

Свидетели произошедшего рассказали, что 44-летний мужчина вел себя вызывающе в кафе, привселюдно оскорблял гостей бранью, даже последовали угрозы физической расправой с отдельными лицами, посетителями кафе. Реакция других гостей была очевидна – они просто хотели дать ответ на угрозы. После госпитализации, пострадавший умер в больнице от полученных травм.


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