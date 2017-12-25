В Вологде школьник хотел поджечь одноклассников и выколоть им глаза

Вчера, 17:46

В Вологде, в пятницу 22 декабря, по решению суда, мальчика 2006 года рождения, поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД.

11-летний мальчик, который учится в школе №1 для детей с ограниченными умственными возможностями, угрожал своим одноклассникам. Некоторое время назад он грозился поджечь девочке волосы, держа при этом в руке зажигалку, в этом же месяце он взял ножницы и водил их возле лица своего одноклассника, проговаривая, что вырежет ему два глаза.

Дети пожаловались родителям. Взрослые отреагировали на это крайне серьёзно и обратились в полицию. Прокуратура взяла это дело в свои руки и полностью поддержала родителей.

Суд принял решение, что 11-летнему мальчику незамедлительно нужна медицинская помощь и отправил его в Центр Временного содержания на улице Советской, где несовершеннолетним будут заниматься психологи. Срок пребывания школьника в Центре максимум 30 суток, с правом отпустить его раньше, если он будет становиться лучше и понимать, что его действия несли негативный характер.