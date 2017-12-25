VistaNews.ru


В Вологде школьник хотел поджечь одноклассников и выколоть им глаза

Вчера, 17:46

В Вологде, в пятницу 22 декабря, по решению суда, мальчика 2006 года рождения, поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей областного УМВД.

11-летний мальчик, который учится в школе №1 для детей с ограниченными умственными возможностями, угрожал своим одноклассникам. Некоторое время назад он грозился поджечь девочке волосы, держа при этом в руке зажигалку, в этом же месяце он взял ножницы и водил их возле лица своего одноклассника, проговаривая, что вырежет ему два глаза.

Дети пожаловались родителям. Взрослые отреагировали на это крайне серьёзно и обратились в полицию. Прокуратура взяла это дело в свои руки и полностью поддержала родителей.

Суд принял решение, что 11-летнему мальчику незамедлительно нужна медицинская помощь и отправил его в Центр Временного содержания на улице Советской, где несовершеннолетним будут заниматься психологи. Срок пребывания школьника в Центре максимум 30 суток, с правом отпустить его раньше, если он будет становиться лучше и понимать, что его действия несли негативный характер.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.