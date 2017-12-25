"Перебравший" на корпоративе москвич попытался изнасиловать свою коллегу

Вчера, 17:07

В Москве полицию с заявлением о попытке изнасилования на корпоративе в минувшую пятницу обратилась 33-летняя москвичка.

В пятницу, 22 декабря, одна из столичных компаний провела свой корпоратив, посвященный Новому Году, в бизнес-центре «Кусково». Для одной из коллег этот праздник закончился с неприятным осадком, ведь под конец вечеринки 33-летняя женщина сидела в участке полиции и писала заявление на 29-летнего мужчину за попытку изнасилования.

Со слов женщины, в момент, когда они остались наедине, коллега начал домогаться её, порвал платье, колготки и нижнее белье и соприкасался своим половым органом с её частями тела.

Также жертва отметила, что подозреваемый её любовник, и они уже вступали в интимную близость, но в этот раз всё было совершенно в недобровольной форме.