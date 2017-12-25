В Нижнем Новгороде блогер-экстремист сбежал из психбольницы

Вчера, 16:36

23 декабря, в Нижнем Новгороде из областной психбольницы №1 сбежал политзек Альберт Гюджиян, в которую его поместили по решению суда, так как судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него наличие серьёзных психических расстройств.

Правоохранители задержали Гюрджиянова сегодня, 25 декабря, и вернули назад в стационар. Напомним, что 43-летний преступник 11 января 2017 года, находясь у себя дома в Автозаводском районе, решил высказать свою точку зрения по поводу возникшего конфликта между федеральным судьей Романом Ярцевым и жительницей Ксотского района Златой Антоновской. Речь шла о том, что судья совершил действие дисциплинарного проступка. Но суд был на стороне Романа и он был взят под госзащиту из-за поступающих угроз в его сторону, в том числе и от политзека, в своих высказываниях он призывал убить судью. Также своим комментарием Альберт Гюджиян унизил большое количество людей, работающих в судебных подразделениях.

Как известно, при обыске Гюрджиянова, у него нашли пистолет и технические устройства для передачи информации, что также повлияло на меру наказания.

В деле преступника было целых 4 обвинения. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму через интернет), ч. 1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе "судейские чиновники"), ст. 138.1 (незаконный оборот техники для негласного получения информации) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение оружия).

Относительно ч. 2 ст. 205.2 (публичне призывы к терроризму через интернет) связано с публикацией в его профиле в декабре 2016 года видео с посылом на проведение акта терроризма.

Сегодня, 25 декабря, сотрудники полиции задержали политзека и поместили его обратно в стационар.