Львы гуляют по улицам Рыбинска

Вчера, 16:29

В субботу (23 декабря) на улицах Рыбинска прохожие заметили львицу, которая прогуливалась по городу. Фото с животным моментально разлетелись в сети.

В канун новогодних праздников на улицах российских городов происходят чудеса. Так, в субботу (23 декабря) жители Рыбинска заметили на улицах львицу, которая мирно прогуливалась. Многие прохожие стали снимать ее на фото и видео, позднее в социальных сетях появились данные кадры.

Появление такого животного на улицах Рыбинска очень неожиданно для среднерусской полосы. Многие прохожие испугались и стали вызывать на место происшествия полицию. Прибывшие на вызов правоохранители установили, что животное находилось на улице в сопровождении дрессировщика. Выяснилось, что в город приехала цирковая труппа, в которой выступают и львы. Владелец животного решил вывести свою любимицу на прогулку, чем вызвал ажиотаж на улицах города.

В сети многие одобрительно отнеслись к такой прогулке, сообщив, что так близко животное не видели. Некоторые пользователи были возмущены такой выходкой работников цирка, ведь предсказать поведение животного на улицах очень сложно, оно могло напасть на прохожих. Пока неизвестно, будут ли к дрессировщику применены какие-то санкции за такую выходку.