В Татарстане продают фруктовые соки с "заразой"

Вчера, 22:23

В Татарстане местный житель купил фруктовый сок с "заразой". Так он назвал плесень, которую обнаружил на дне пака с напитком.

Мужчина был шокирован покупкой, так как приобрёл фруктовый сок для детей. Когда он открыл упаковку, то почувствовал неприятный запах. Мужчина опустошил пак и обнаружил на дне плесень, которая активно разрасталась в упаковке с напитком.

Процесс вскрытия пака с фруктовым соком житель Татарстана снял на видео. Также он предупредил, что перед покупкой стоит удостовериться в правильности хранения продукта в магазине, так как и другие люди могут купить такой сок с "сюрпризом".