VistaNews.ru


В Невельске из-за ветра рухнула новогодняя ёлка‍

Вчера, 16:12

Сегодня, 25 декабря, в Сахалинской области, в городе Невельске свалилась новогодняя ёлка в самом центре. Причиной падения новогоднего атрибута стал циклон.

25 декабря, в Невельске сильный ветер и метель, как и по всему югу России. Сильный ветер стал последствием исчезновения праздничной атмосферы в городе. Праздничная 14-метровая ёлка свалилась на площади Ленина. Все игрушки разбились. По словам муниципалитета, ёлку будут устанавливать повторно после того, как утихнет метель и угрозы циклона больше не будет.

К счастью, по данным источников, никто не пострадал.

Напомним, что открытие ёлки в Невельске произошло 22 декабря. На празднике присутствовали 9 Дедов Морозов. Но праздничное настроение города Невельска продлилось недолго. Также известно, что муниципалитет планировал в этом году поставить новую ёлку, но её не успели доставить к Новому Году.

Как утверждают горожане, ёлка радует их уже много лет и подобного никогда не случалось, ель выдерживала любые погодные условия.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.