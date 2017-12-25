В Невельске из-за ветра рухнула новогодняя ёлка‍

Вчера, 16:12

Сегодня, 25 декабря, в Сахалинской области, в городе Невельске свалилась новогодняя ёлка в самом центре. Причиной падения новогоднего атрибута стал циклон.

25 декабря, в Невельске сильный ветер и метель, как и по всему югу России. Сильный ветер стал последствием исчезновения праздничной атмосферы в городе. Праздничная 14-метровая ёлка свалилась на площади Ленина. Все игрушки разбились. По словам муниципалитета, ёлку будут устанавливать повторно после того, как утихнет метель и угрозы циклона больше не будет.

К счастью, по данным источников, никто не пострадал.

Напомним, что открытие ёлки в Невельске произошло 22 декабря. На празднике присутствовали 9 Дедов Морозов. Но праздничное настроение города Невельска продлилось недолго. Также известно, что муниципалитет планировал в этом году поставить новую ёлку, но её не успели доставить к Новому Году.

Как утверждают горожане, ёлка радует их уже много лет и подобного никогда не случалось, ель выдерживала любые погодные условия.