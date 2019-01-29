Частно-государственное партнерство способно возродить деревни и аграрный комплекс

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Усиливающийся тренд на сближение бизнеса и государства на почве общих – социальных – интересов вселяет надежду на то, что деревня в России сможет возродиться. Об этом пишет информационное агентство «Rex», приводя в пример историю таких сел, как Бузаево в Зеленодольском районе Татарстана. Издание выражает уверенность, что таких примеров частно-государственного партнерства будет становиться все больше. СМИ говорит о том, что ошибки статистических подсчетов затормозили развитие АПК.

Согласно проведенных экспертами Российской Академии народного хозяйства и Госслужбы произвело эффект разорвавшейся бомбы. Согласно данным экспертов РАНХиГС, стремительный рост сельского хозяйства, о котором на протяжении последних лет отчитывался Росстат, красиво выглядит лишь на бумаге. Подъем оказался на 30% «приписками» и ошибками подсчета целевых показателей. На самом деле последние 10 лет число крестьянских хозяйств сократилось на 45%, численность сельского населения снизилась на 1,7 млн человек. Согласно итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, посевные площади картофеля сократились на 32,6%. «Если бы бизнес и органы управления АПК не были дезориентированы неточной статистикой, то в отрасль пошли бы более значительные инвестиции», - заявляют эксперты РАНХиГС. При этом заинтересованность частного бизнеса в развитии АПК в последнее время наблюдается очень серьезная. При государственной поддержке в этом случае можно ожидать действительно хороших результатов. Пример участия инвесторов в реализации планов Правительства по подъему сельского хозяйства описан российским блогером Владом Щукиным, побывавшем в селе Бузаево (Зеленодольский район Республики Татарстан). Бизнесмен Рустэм Магдеев взял на себя заботу о целой деревне. В результате в село стали возвращаться люди, строить дома, создавать семьи, заниматься сельским хозяйством. На слуху и московский предприниматель Дмитрий Задорожный, сменивший логистический бизнес в США на фермерство в Тульской области, владелец транспортного бизнеса Станислав Тупицын, перебравшийся в Слободский район Кировской области.











