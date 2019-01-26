На улицах Воронежа рекламируют секс-игрушки

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Рекламировали вибраторы и страпоны на улицах города розовые кролики.

Фотографию наряженных в костюмы ушастых животных секс-промоутеров опубликовал в Сети местный житель. Он увидел этих рекламирующих секс-игрушки людей на улице Кольцовской.

Автор поста написал, что ему понравилась реклама от розовых кроликов. Он также написал, что и конкурсы от них были тоже интересными. Впрочем, может, это был сарказм автора поста, не совсем понятно.

В комментариях люди написали, что, скорее всего, эти кролики рекламировали секс-шоп, находящийся на этой же улице, который открылся не очень давно. Много ли покупателей удалось привлечь таким образом, неизвестно.

В Воронеже, впрочем, торговля секс-товарами поставлена на научную основу. Летом 2018 года один из интим-магазинов провел исследование самых покупаемых товаров и наиболее популярных категорий в этой области, создав так называемую «секс-карту».

В соответствии с этой «секс-картой», в Воронеже наиболее популярны гели и смазки на водной основе, вибраторы и различные вагинальные стимуляторы. Популярность анальных игрушек значительно ниже. Зато пользуются спросом кремы, увеличивающие, если верить рекламе, мужское достоинство.