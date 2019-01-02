В Воронеже замечено безобидное послание автохаму

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Автохамы в Воронеже, паркующиеся так, как будто в целом мире нет никого кроме них, получают много разной критики. Бывает замечания выражаются в виде содержимого мусорного ведра, высыпанного на капот машины.

И это еще хорошо, ведь машина таким образом не страдает, ее нужно будет только отмыть. Возле дома № 2 В по улице Айвазовского заметили очередную машину, которая перегородила проход к подъезду.

Воронежец, который опубликовал фото, говорит - ему надоели «специалисты парковки», оставляющие свои машины на пешеходных тротуарах и газонах во дворах. Конечно, у автолюбителей могут быть срочные дела, но ведь пешеходы – тоже люди, им надо где-то ходить.

На этот раз с водителем оставленной в неправильном месте машины поступили гуманно, его наказывать не стали. Просто на заднем стекле автомобиля написали: «Это не парковка». Может, в дальнейшем человек будет более внимательным и вежливым с окружающими людьми.