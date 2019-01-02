Для белгородцев будет доступна льготная ипотека

Сегодня, 20:20

Льготы по ипотеке предусмотрены для семей, имеющих двух или трех детей.

Семьи белгородцев, в которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 года, смогут оформить льготную ипотеку под 6% годовых. Ипотечные платежи можно погашать средствами материнского капитала. Такое сообщение сделала начальник управления Пенсионного фонда РФ в Белгородском районе Вера Филиппова.

Льготная ипотека может быть оформлена при получении кредита в любой финансовой организации, за исключением инвестиционных фондов и их управляющих компаний. Покупка жилья может быть оформлена договором купли-продажи или договором долевого строительства. На льготных условиях можно погасить также ранее выданный кредит, предоставленный на приобретение жилья.

Кредитные организации, включенные в государственную программу в качестве партнеров, будут субсидироваться.