В Подмосковье объявлен старт российско-французскому проекту «Нормандия – Русса»

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В Лотошинском районе Подмосковья дан старт российско-французскому проекту «Нормандия – Русса».



Торжественное открытие фермы, основанной партнерами – российским предпринимателем Александром Никитиным и французом Филиппом Камю, состоялось 14 июля в деревне Калицыно. Ферма будет заниматься производством сыров элитных сортов из молока самого высокого качества.



Руководитель проекта «Народная дипломатия» Константин Клименко заявил, что проект имеет серьезное значение не только с точки зрения экономики. Он демонстрирует, что деловые контакты и дружеские отношения между российскими и зарубежными производителями способны преодолеть многочисленные блокады и санкции. Ферма «Нормандия – Русса» – пример начала большой работы по привлечению европейских предпринимателей в аграрный сектор РФ.



Основатели фермерского проекта в Лотошинском районе надеются, что им удастся возродить и начать применять лучшие агропрактики, наладить обмен опытом отечественных и зарубежных производителей сыров, организовать обучение молодых специалистов. Так будут продолжены традиции знаменитого завода в селе Лотошино, который около 100 лет назад был создан князем Б.С. Мещерским.