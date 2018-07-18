Дмитрий Артюхов: Освоение Харасавэя – фундамент развития всего Ямала

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На этой неделе глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер прибыл на Ямал, где дал старт полномасштабному проекту по освоению Харасавэйского газоконденсатного месторождения. В ходе визита, Миллер встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, сообщает АЭИ «Прайм».

На месторождениях ЯНАО «Газпром» добывает до 90% газа для экспорта и внутреннего использования. На полуострове компания реализует масштабный газовый проект «Ямал», в который входят Харасавэйское, Бованенковское и Крузенштернское газовые месторождения. Ежегодная добыча ресурсов в этой промышленной зоне может достичь 4 млн тонн стабильного конденсата и 217 млрд кубометров природного газа. Ямальский центр газодобычи – определяющая промышленная мощность для российского газового сектора в XXI веке.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что разработка Харасавэя – надежный фундамент для процветания всего региона. «В партнерстве с «Газпромом» мы продолжим развитие социальной инфраструктуры округа. На данный момент уже подготовлена предварительная программа газификации и газоснабжения Ямала на ближайшие четыре года. До конца этого года планируем завершить строительство газовой нитки к поселку Северная Нива», – отметил Артюхов.