Парламент просит Минздрав зарегистрировать новый класс лекарственных препаратов

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Лучшие отечественные врачи и ученые крайне обеспокоены сложностью существующей системы внедрения инновационных лекарственных препаратов российского производства. По этой причине парламентарии планируют направить в адрес Минздрава запрос с предложением по ускорению процедуры регистрации нового класса релиз-активных лекарств. Об этом рассказал по завершении «правительственного часа» первый зампредседателя комитета ГД РФ по охране здоровья Федот Тумусов. Такую информацию передает ТАСС.

Как подчеркнул господин Тумусов, отечественная фармацевтика в настоящее время обоснованно считается одной из самых динамично развивающихся отраслей промышленности в стране. Однако проблема обеспечения на должном уровне лекарствами отдельных категорий граждан не теряет актуальности.

В апреле ГД РФ организовала круглый стол, в ходе которого обсуждалась целесообразность ускорения процедуры регистрации лекарственных препаратов. В рамках мероприятия выступил член-корреспондент РАН Олег Эпштейн. По его словам, в России нужно впервые в мире осуществить внедрение на законодательном уровне инновационного класса релиз-активных лекарственных препаратов.