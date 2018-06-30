В Воронеже показали чудо-место для свиданий

Сегодня, 10:03

Столица Черноземья стала причиной гордости для многих горожан.

Яна Кучерова, которая проживает в Воронеже, показала чудо-место для свиданий и хорошего времяпрепровождения. Оказывается, таким местом стала крыша здания «Петровского пассажа», на котором стоят очень удобные кресла и небольшой столик. На нем стояла еда с соками, а с места, где девушка стояла, можно любоваться пейзажами и прекрасным видом на Воронеж. Сразу же взор падает на ЮВЖД и растущую возле нее зелень.

Девушка добавила, что фото не передало всю красоту места, которое открыла Яна для жителей города.

Воронежцы очень довольны тем, что у них есть такое прекрасное место для релакса. Многие теперь гордятся своим городом.