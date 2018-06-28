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«Балтика» организовала культурно-образовательный проект «Пивной сомелье» для сотрудников Генерального консульства ФРГ

Сегодня, 08:55

27 июня сотрудники Генерального Консульства ФРГ в Новосибирске посетили местную пивоварню компании «Балтика».

 
 
Отмечается, что лидер отечественного пивного рынка организовал для этой делегации экскурсию под эгидой культурно-образовательного проекта «Пивной сомелье».

В рамках визита на сибирский филиал «Балтики» сотрудники Генерального консульства во главе с Генконсулом Виктором Рихтером поэтапно ознакомились с тем, как производится пиво (вплоть до того момента, как готовый продукт отправляется на склад). Они увидели современное высокотехнологичное оборудование от Huppmann, Krones, Kuenzel (ведущие производители из Германии). Позволить себе такие производственные комплексы могут только лучшие пивоваренные компании мира, что многое говорит о статусе лидера российского пивного рынка «Балтики».

Мероприятие завершилось лекцией о правилах профессиональной дегустации пивной продукции. Участники мастер-класса смогли попробовать классический немецкий лагер Holsten, классический дортмундер «Балтика 7» и светлый безалкогольный лагер «Балтика 0».

По итогам экскурсии высказался Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер. Он заострил внимание на том, что всей немецкой делегации очень понравился визит на сибирский филиал «Балтики». Сотрудники ведомства набрались ярких впечатлений. Они многое узнали о том, как производится пенный напиток, и почему пиво «Балтика» так популярно в Российской Федерации.

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