Портал «ПроДокторов»: более 900 тысяч реальных мнений пациентов

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Важное событие своей деятельности отмечает крупнейший агрегатор «ПроДокторов»: количество достоверных отзывов о качестве медицинских услуг в РФ превысило 900 тысяч.



На портале публикуется максимально правдивая, объективная и проверенная оценка профессионализма врачей пациентами, благодаря чему портал востребован у пользователей.



Проект ProDoctorov.ru был основан в апреле 2011 года, интерес к нему проявляют как клиенты частных и государственных медицинских учреждений, так и медработники. В базе портала со времени старта проекта уже размещена информация о более 34 тыс. клиник со всех регионов РФ, около 473 тыс. специалистов самых разных направлений в медицине. Примерно 5 200 000 пользователей ежемесячно заходят на сайт «ПроДокторов», чтобы оставить впечатление о врачах, больницах и клиниках или узнать необходимые сведения и реальные отзывы о конкретном медучреждении и враче.



На портале создается прозрачная рейтинговая система, отражающая реальную картину качества медицинских услуг, этому способствует обязательная строгая модерация каждого отзыва. На сайте «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/) есть масса другой полезной информации, помимо отзывов о врачах: расписание работы специалистов, их прайс-лист, расположение клиники, сведения о лекарствах и их побочных эффектах.