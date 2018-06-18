Причиной затопления паркинга фекалиями в Белгороде стала редиска

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12 июня в жилом доме засорилась канализационная труба. Засор был таким сильным, что затопило склад фирмы, находящийся в доме. Также пострадал подземный паркинг.

Как оказалось потом, причиной затопления паркинга и склада фекалиями оказалась редиска. Как сообщили собственники автопарка в Белгороде, кто-то из жителей намеренно выбросил в унитаз полведра редиски.

Ранее в Белгороде подобных случаев не происходило. Пострадавшие владельцы предупредили, что в случае засора в следующий раз будут перекрывать стояк во избежание подобной ситуации.