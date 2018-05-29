Оборудование для экспедиций в зонах арктического шельфа разрабатывает «Технодинамика»

Сегодня, 15:49

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) продолжает работать над созданием оборудования для покорения Арктики.



Это оборудование поможет в ходе экспедиций в районах арктического шельфа специалистам службы МЧС и исследователям. Игорь Насенков, гендиректор холдинга, представил водолазный аппарат АВМ-21 «Морж». Его разработкой занимается научно-производственное предприятие «Респиратор», входящее в холдинг «Технодинамика».



Специалисты НПП «Респиратор» создали легочный автомат ЛАМ-21 и редуктор ВР-172, которые могут работать при низких температурах воды (-4 градусов по Цельсию). Теперь проведение подводных работ в условиях низких температур становится менее рискованным для водолазов. Оборудование может быть поставлено не только для нужд МЧС или работ на шельфе Арктики, но и для оснащения платформ и ледокольного флота.