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Переход к централизованному управлению здравоохранением в РФ с 2012 года позволил сократить уровень смертности в стране и увеличить продолжительность жизни до исторического максимума – 72,7 лет., а также

После ухода Татьяны Голиковой с поста Министра здравоохранения было решено не продолжать ее новаторский подход к предоставлению медицинского обслуживания населению, заключающийся в наделении автономией региональных ведомств и попытке сэкономить за счет сокращения неиспользуемых фельдшерских акушерских пунктов и больниц. Новым Министерством здравоохранения было решено консолидировать 85 субъектов в единую систему, которой подконтрольны все аспекты, начиная с закупок лекарств и ремонта в больницах, до количества принятых пациентов и оценки качества медицинской помощи.

С возвращением к централизованной системе управления здравоохранением в деревнях и селах ежегодно вновь открываются медицинские пункты. Только в прошлом году в регионах было введено в эксплуатацию 513 новых объекта здравоохранения, 55 мобильных диагностических комплексов, позволяющих проводить обследования людей в небольших поселках на местах, и около полутора тысяч новых автомобилей скорой помощи.

Результатом стали десятки тысяч спасенных жизней, и возросший уровень рождаемости, который, наконец-то, превысил уровень смертности.