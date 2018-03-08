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Эксперты Департамента образования Москвы помогут коллегам в Орловской области модернизировать систему образования

Сегодня, 15:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков направил мэру Москвы Сергею Собянину свою письменную просьбу посодействовать в проведении независимой и объективной оценки системы образования области и определении ее потенциала, сообщает социальный информационный проект “Жажда новостей”.

Для этого Клычков попросил градоначальника прислать в область трех экспертов Департамента образования Москвы. Задача экспертной комиссии будет заключаться в проведении анализа деятельности Департамента образования Орловской области и ее независимой оценке.

Как отметил в письме Врио губернатора Орловской области, московская система образования уже оказала свою эффективность и успешность применения выбранной стратегии в данной сфере и в настоящее время находится на совершенно новом этапе развития. Основной особенностью данного этапа является “публичная ответственность школы и ее директора перед столицей и ее жителями за результаты своей работы”.

По мнению областного чиновника, механизмами успешной модернизации являются равнодоступность условий финансирования, зачисления, поощрения и мотивация заинтересованных сторон.

 

 


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