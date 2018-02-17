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Глава Минздрава РФ стала сопредседателем Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям

Сегодня, 04:18

Октябрь 2017 г. отметился созданием Независимой комиссии высокого уровня ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, основанной Гендиректором ВОЗ доктором Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Ее создание было мотивировано подготовкой к совещанию высокого уровня по неинфекционным заболеваниям Генассамблеи ООН. 16 февраля лидер отечественного Минздрава Вероника Скворцова была избрана сопредседателем комиссии. Об этом пишет официальный сайт Минздрава.

В настоящее время Россия заслуженно входит в число мировых лидеров относительно эффективности профилактики и борьбы с заболеваниями неинфекционного типа. Принимаемые в РФ меры способствовали тому, что сейчас в стране наблюдается исторический рост продолжительности жизни населения. Достаточно сказать, что с 2012 г. означенный показатель вырос на 2,44 года, достигнув отметки в 72,68 лет. К тому же, за 2017 г. смертность среди российских граждан снизилась на 6,8% (в сравнении с 2012-м годом).

 

 


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