Рогозин презентовал экипировку российского «солдата будущего»

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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о планах государства на модернизацию экипировки солдат. Он презентовал форму «солдата будущего».

Во время пресс-конференции вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина речь шла об армии и современной ее экипировке. Чиновник сообщил, что уже разработана форма «солдата будущего», которая сделает российскую армию просто неуязвимой.

Экспериментальный вариант новой экипировки был представлен присутствующим. Известно, что в нее входит бронированный шлем, который оснащен забралом, сапоги, которые имеют систему маскировки, коммуникатор. В качестве оружия «солдат будущего» будет иметь при себе штурмовую винтовку, оснащенную прицелом и гранатометом.

На своей страничке в социальной сети Twitter Рогозин разместил результаты своей многомесячной работы в области робототехники, аддитивных и информационных технологий. Ознакомиться с результатами он пригласил не только своих подписчиков, но и группу депутатов Государственной Думы РФ.

На личной страничке Рогозина есть и изображения «солдата будущего», а также информация об экипировке. Сообщается, что общий вес экипировки составит 26 килограммов.