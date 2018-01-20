Российские полицейские огнетушителем измеряли промилле у пьяных

Сегодня, 13:26

В одном отделении российской полиции правоохранители поиздевались над задержанными, записав всё на видео. Они попытались измерить промилле у пьяных мужчин с помощью огнетушителя.





Журналисты «ВистаНьюс» говорят, что достоверно неизвестно, какое отделение какого региона запечатлено на видео, однако сам ролик был снят и опубликован полицейскими. На нём запечатлены несколько задержанных, явно пребывающих в состоянии алкогольного опьянения. Один из полицейских идёт за огнетушителем, после чего предлагает самому пьяному в него подуть. Далее молодой человек в форме показывает на несуществующее показатели и возвращает агрегат на место.



В это время его коллеги просят провести ещё три теста, ведь одного недостаточно. За кадром слышен громкий смех. Видео стало популярным в Сети, однако комментарии были однозначными. Пользователи соцсетей называли правоохранителей «мусорами» и «биомусором», а также просили тех, кто узнает кого-то из ролика, написать заявление с просьбой уволить издевающихся и их начальство.