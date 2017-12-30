В Челябинске чиновники спилили ёлку местной жительницы для главной площади

Вчера, 17:30

В челябинском селе Аргаяш чиновники решили не покупать ёлку, а спилить её с территории частного дома в посёлке Увильды. Теперь главное украшение праздника Нового года стоит на площади, а не у дома женщины.

Приказ спилить ёлку, растущую в нескольких метрах от дома гражданки Светланы Антоновой, дал занимающий пост главы администрации Артур Ишкильдин. Работники даже приехали исполнять указание чиновника в тот момент, когда женщины не было дома.

Светлана Антонова сообщила, что соседи прибывшим рабочим рассказали, что дерево не бесхозное и что они совершают противозаконные действия. Но они проигнорировали сообщение людей, спилили ёлку, погрузили её в КАМАЗ с прицепом и увезли, даже не сообщив, куда. Все эти нарушения попали на объективы камер очевидцев происшествия.

Скоро дерево установили на основной площади Аргаяша. Замглавы района Салыкаев заявил, что глава администрации лично присмотрел ёлку и разрешил её спилить. Чиновник обвиняет во всём женщину, что она ходила в полицию и прокуратуру без документов, показывающих, что дерево принадлежит именно ей. Кроме этого, якобы была угроза падения.

Но юрист Нина Рахматулина заявляет, что чиновники грубо нарушили закон. Ёлка росла возле дома за забором, у хозяйки участка есть паспорт, подтверждающий это.