VistaNews.ru


На новый год заключённых будут кормить отбивными, чахохбили и пельменями

Сегодня, 11:08

В ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) сообщили, что во время новогодних праздников российских заключённых будут кормить отбивными, чахохбили, пельменями и другими праздничными блюдами. Кроме этого, для них устроят различные мероприятия спортивного характера, концерты, конкурсы и спектакли.

Российские заключённые в исправительных колониях на новогодние праздники будут есть овощную икру, соте из курицы, котлеты, винегрет, отбивные, пельмени и другие блюда.

Уточняется, что во всех колониях воспитательного характера, где находятся несовершеннолетние преступники, будут проводиться театрализованные мероприятия в честь праздника. Однако, подарков они не получат. Последние являются категорически запрещёнными правилами внутреннего распорядка. Чтобы провести культурно-массовые мероприятия, будут созданы планы, которые утвердят начальники исправительных колоний.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения № 20 в Станице Паницкая, что находится в Саратовской области, сбежал 43-летний осуждённый мужчина.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.