На новый год заключённых будут кормить отбивными, чахохбили и пельменями

Сегодня, 11:08

В ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) сообщили, что во время новогодних праздников российских заключённых будут кормить отбивными, чахохбили, пельменями и другими праздничными блюдами. Кроме этого, для них устроят различные мероприятия спортивного характера, концерты, конкурсы и спектакли.

Российские заключённые в исправительных колониях на новогодние праздники будут есть овощную икру, соте из курицы, котлеты, винегрет, отбивные, пельмени и другие блюда.

Уточняется, что во всех колониях воспитательного характера, где находятся несовершеннолетние преступники, будут проводиться театрализованные мероприятия в честь праздника. Однако, подарков они не получат. Последние являются категорически запрещёнными правилами внутреннего распорядка. Чтобы провести культурно-массовые мероприятия, будут созданы планы, которые утвердят начальники исправительных колоний.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения № 20 в Станице Паницкая, что находится в Саратовской области, сбежал 43-летний осуждённый мужчина.