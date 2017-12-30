Эксперты называют Магадан одним из главных ньюсмейкеров в РФ в будущем году

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По мнению экспертов, наступающий год станет важным для Магаданской области, которая должна стать одним из основных отечественных ньюсмейкеров. Регион готовится отпраздновать 65 лет со дня создания, но отнюдь не только этот повод заставит пристально следить за его жизнью. По словам гендиректора Агентства новостной конъюнктуры Ольги Кузнецовой, в настоящее время можно прогнозировать более пяти десятков событий (как федерального, так и международного уровня), которые состоятся в Магадане в будущем году.

Она отмечает, что одним из самых цитируемых событий в российских СМИ должно стать принятие Государственной Думой РФ в третьем чтении поправок в федеральный закон о недрах. Они предусматривают разрешение запрещенной в России с 1954 г. частной золотодобычи. Причем закон должен будет действовать только в Магадане. Губернатор региона Владимир Печеный в связи с этим подчеркнул, что разрешение вольного приноса поможет создать новые рабочие места, а также повысит уровень занятости населения.



Среди других событий в Магадане, которых предлагают ждать эксперты, следует назвать Фестиваль «Старательский фарт». Отмечается, что эти соревнования энтузиастов по намыванию россыпного золота должны выйти на международный уровень. Помимо этого предлагается ждать выхода региона на первое место в России по добыче золота, а также развития соглашений с инвесторами из Японии и Китая.