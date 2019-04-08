Без слез не взглянешь: Путину показали, как «живут» старики после его обещания увеличить пенсии

Сегодня, 15:00

Несчастные старушки роются в мусорном баке с надеждой найти целую одежду и кусок хлеба, пока время для улучшения жизни пенсионеров никак не настанет.

Июнь 2018 года. Владимир Путин ставит перед Дмитрием Медведевым и правительством задачу увеличить доход стариков в самое ближайшее время, причем не на 100 рублей, а значительно.

Февраль 2019 года. Федеральное Собрание получает от президента России распоряжение немедленно позаботиться об «обманутых пенсионерах», чьи доходы после индексации пенсий с начала года стали совсем скудными. Спасти стариков должны были социальные доплаты.

Апрель 2019 года. Житель Самары показывает Владимиру Путину, как «живут», ведь жизнью в прямом смысле этого слова происходящее назвать тяжело, пенсионеры после президентских обещаний увеличить пенсии. Картина, на которую без слез не взглянешь. Бабушки с абсолютным смирением перерывают мусорку в поисках недоеденного куска хлеба и пригодной для носки одежды.

А сегодня ФИЦ Питания заявил, что пожилые люди умирают от недоедания. В исследовании говорится о «замкнутом круге», приводящем к смерти пенсионеров: у пожилого человека снижается аппетит, отсутствие зубов не позволяет ему нормально кушать, избыток рекламы мешает определиться при выборе еды, а глубокий возраст не подразумевает достаточного количества силы на приготовление пищи. Как итог, человек еще сильнее ослабевает и умирает, уверены в ФИЦ Питания.

Любопытно, почему эксперты закрывают глаза на более очевидный «замкнутый круг»: маленькая пенсия, «космические» тарифы ЖКХ, «заоблачные» цены на лекарство и, как следствие, нехватку денег на еду?