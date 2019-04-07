Тату психа или служба?: Рэпер Face может сорвать планы Путина по росту численности армии РФ

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Наколка на лице стала «белым билетом» для кумира молодежи. Как итог, сотни тысяч призывников узнали, какую цену нужно заплатить за «откос» от службы в армии.

Современная мода на тату перешла все границы. Любителей нательной живописи больше не устраивает «чистое» лицо, поэтому они спешат «украсить» его словами или рисунками, к слову, не всегда цензурными.

Самая известная в России физиономия с тату, пожалуй, у 21-летнего Ивана Дремина, он же рэпер Face. Артист наколол себе над бровью и под глазами слова Numb (оцепеневший), Hate (ненависть) и Love (любовь). В военкомате Уфы, посмотрев на татуировки Face, признали рэпера психически больным человеком, ведь здоровый парень якобы никогда не решился бы «изуродовать» себя на самом видном месте.

Учитывая популярность Ивана, новость о его непригодности для службы в армии получила широкий резонанс. Молодежь то и дело обсуждает способ «откоса», позволивший Дремину не стать солдатом. Причем артиста почти никто не осуждает. Наоборот, будущие призывники отдают кумиру респект, всерьез задумываясь пойти по его стопам.

18 лет - это возраст, когда человек не может похвастаться жизненным опытом, его мозг легко поддается постороннему воздействию, а гормоны советуют следовать модным тенденциям. Не исключено, что, желая быть в тренде, отдать дань уважения Дремину и попросту откосить от армии, молодые парни побегут в тату-салоны, клеймив себя психами для непонимающего такой моды общества.

Наколки на лице рискуют стать настолько массовым явлением, что Face может сорвать планы самого Владимира Путина по росту численности армии РФ. Текущей весной президент приказал призвать на службу 135 тыс. человек. Осенью было 132,5 тыс., прошлой весной - 128.

Тенденции роста противятся так называемые пацифисты, у которых в 18 лет появляется резкое отвращение к оружию. Военкоматы все чаще «раскусывают» находчивых лжецов, но вот как бороться с тату на лице, пока не ясно.