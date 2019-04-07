«На зоне запоёт»: Собчак засудит Харламова за клевету в шуточной песне – сеть

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Задетое самолюбие Ксении Собчак может вылиться в серьезную угрозу для карьеры Гарика Харламова.

В новом выпуске Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов в сценическом образе «Эдуард Суровый» представил шуточную композицию - «Про интрижку». Смысл песни заключался в описании некой девушки, которая на разные предложения мужчины, в том числе и интимные, «выделывается» и уходит от ответа, но в итоге все же выполняет все просьбы своего ухажёра.

Услышав концовку композиции, зрители в зале разразились громким и продолжительным смехом. Звучала она так: «Вы спросите, наверное, что это за песня? И кого я вам вот это показал? Я даже не знаю, наверное не знаю, возможно, Богомолов и Собчак», - завершил композицию Гарик.

Вчера Гарик Харламов выложил видео в Instagram, подписав: «По многочисленным просьбам, выкладываю песню «Про интрижку»))) В конце веселый комментарий)». В комментариях также множество восторженных отзывов, комплиментов и восхищений в адрес Харламова. Однако есть и настораживающие предположения.

Подписчики посчитали, что сама Ксения Собчак ещё не слышала песню и поэтому не даёт никакой реакции в сети. Ведь все помнят её громкие скандалы со всеми, кто пытался её задеть – Сергей Шнуров, Мария Кожевникова и др.

Поклонники политического деятеля Ксении Собчак уверены, что светская львица не спустит это с рук Гарику Харламову и что «месть её будет страшна». Многие предположили, что Собчак может «засудить» комика за подобное унижение и «клевету»: «на зоне запоёт», - пишут в сети. Поклонники Гарика опасаются, не окажется ли он за решёткой из-за своих «шуточек».

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак стали чаще появляться вместе на мероприятиях и перестали скрывать свои отношения после расставания Собчак с Виторганом. Однако о беспощадном нраве Ксении написал в своем Instagram даже сам Богомолов, назвав ее «опаснейшим человеком» и «демоном».