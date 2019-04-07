«Кобзона погубила любовь»: в смерти Иосифа виноваты предпочтения Нелли к антиквариату – ясновидящая

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Антикварная посуда является хранителем негативной информации, а коллекционирование таких вещей, может привести к отрицательным последствиям.

По всему миру существуют тысячи людей, которые собирают и коллекционируют антиквариат. Владельцы старинных вещей с гордостью хвастаются приобретенным раритетом и скупают его за баснословные деньги. Вот только не задумываются о том, какие последствия могут нести их покупки.

Издревле считается, что мебель, посуда и даже стены считаются хранителями информации. У этих вещей есть память, так как с ними напрямую контактирует человек, а если меняется владелец вещи, то это только прибавляет новую информацию. Такая информация может быть как положительной, так и негативной. Не зная истории, человек приобретает, допустим ту же посуду, которую он очень давно хотел, а через некоторое время его настигает череда неудач. Естественно, никто никогда не подумает на старую чашку, стоящую в серванте.

Одна из ясновидящих предположила, что причиной смерти Иосифа Кобзона мог стать антиквариат. Его жена Нелли Кобзон всю жизнь собирает фарфор – вазы, декоративные тарелки, шкатулки преимущественно XIX века. По мнению экстрасенса, фарфор является одним из сильнейших накопителем негативной информации, во многих ритуалах использовали эту посуду для снятия порчи. Которая оставалась на посуде, разбивать и уничтожать ее было категорически нельзя, так как порча могла вырваться наружу. Даже если посуда не участвовала в подобных делах, она просто могла запомнить все негативные эмоции семьи, тем более за это время сменилось около 5-7 поколений.

Весь фарфоровый антиквариат Нелли хранила дома, что могло спровоцировать внезапную смерть Иосифа Кобзона. СМИ утверждали, что состояние артиста ухудшилось внезапно, а ясновидящая провела параллели и сделала вывод, что во всем виновата посуда, хранящая негативную информацию, именно она послужила причиной резкого ухода из жизни звезды. Он решила, что Иосифа погубила любовь. Он так сильно любил жену, что позволял ей покупать эти антикварные вещи, не подозревая, что предпочтения Нелли могли погубить его.