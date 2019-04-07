«Возвращение Фриске»: сестра Жанны готовится «переродиться» в певицу и заменить ее на сцене - сеть

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Пластика, фотографии, внешний вид, репетиции – девушка делает все, чтобы походить на погибшую сестру и «вернуть» поклонникам любимую певицу, считают пользователи сети.

Жанна Фриске ушла из жизни уже почти 4 года назад, но разговоры о ней не заканчиваются до сих пор. Ни для кого не секрет, что Жанна была любима поклонниками и они по сей день вспоминают певицу.

Сестра Жанны Фриске Наталья, ранее тоже выступала на сцене. Она была одной из участниц группы «Блестящие», но, к сожалению, карьеры певицы у нее не получилось. Пользователи сети думают, что в скором времени Наталья готовится «переродиться» в певицу и заменить ее на сцене, дабы почтить память погибшей родственницы. Некоторые источники сообщают, что Фриске-младшая начала нанимать репетитора по вокалу.

Пользователи сети заметили одну странную закономерность в жизни младшей Фриске. Девушка с каждым годом становится все больше и больше похожа на Жанну. Многие считают, что она воспользовалась услугами пластического хирурга для того, чтобы максимально приблизить свою внешность к внешности погибшей сестры. Поклонники уверены, что выход Натальи на сцену может дать поклонникам Жанны иллюзию того, что певица вернулась. «Возвращение Фриске», - комментируют ситуацию фанаты.

Одна из операций Натальи даже подтвердилась: она рассказывала, что делала процедуру липосакции, чтобы подкорректировать фигуру. Снимки девушки в Instagram набирают большое количество комментариев, основная часть из них о том, что Наталья становится все больше и больше похожа на сестру. Последняя видеозапись в блоге девушки даже напомнила многим клип самой Жанны. Наталья пока никак не комментирует данные перемены.