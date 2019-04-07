День Благовещения: чем знаменит праздник и кто в него вложил «душу»?

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Религиозный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы празднуется с 7 апреля. В это воскресенье православные христиане всего мира отмечают один из двенадцати важнейших христианских праздников. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, а в небо, согласно многолетней традиции, будут выпущены белые голуби.

Благовещение – один из двенадцати главных христианских праздников для любой христианской церкви. В этот день Марии-Богородице явился архангел Гавриил и провозгласил ей благую весть о том, что она родит Иисуса Христа от Духа Святого, будучи девой. Так как заранее была известна судьба Иисуса Христа как мессии и спасителя мира, то эта благая весть легла в основу праздника.

Благовещение празднуется ровно за девять месяцев до Рождества Христова. У верующих существует обычай выпускать в этот день на волю голубей, поскольку именно голубь является символом Святого Духа, снизошедшего в этот день на Деву Марию.

Так же, согласно чуть менее давней традиции, в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведёт Божественную Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, бывшем некогда главной церковью русских царей.

Этот праздник предвещает для многих скорое наступление Пасхи и окончание Великого Поста, благодаря чему он воспринимается многими как яркий и светлый праздник христианской весны, указывающий на наступление весны и обновление жизни. Сам же мотив Благовещения как предсказания рождения Спасителя Мира, является указанием на то, что в мире всегда есть место для благих вестей.