«Тимати лучше наряжал»: Изгнанный из Black Star «петушок» Крид опозорился из-за странного наряда – сеть

Сегодня, 23:00

Фанаты не сильно оценили то, как выглядел исполнитель на вручении премии.

Совсем недавно многие звезды российского шоу-бизнеса были приглашены на вручение музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» за достижения по итогам прошлого года. Папарацци успели сделать снимки Глюкозы, Ольги Бузовой, Лимы Билана, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Сергея Лазарева и многих других знаменитостей, которые были удостоены награды. Одними из награжденных стали Егор Крид и Валерия за их совместную песню «Часики». Певица, как обычно, постаралась выглядеть элегантно и женственно, а Егорка, как отметили его фанаты, ударился в подростковый возраст и вырядился крайне нелепо.

В такой знаменательный день Крид не просто выбрал одежду в спортивном стиле, а еще и дополнил это «бабушкиным» платочком. Странный наряд мало кто оценил из подписчиков. Фанаты в сети посчитали, что после «изгнания» из Black Star «петушок», как его назвали хейтеры, Крид потерял свой стиль и теперь позорится отсутствием вкуса. «Тимати лучше наряжал», – пишут комментарии под фотографиями. Фолловеры не в восторге, ведь раньше Егорка считался настоящим модником, но это уже в прошлом. По словам фанатов, Крид опозорился из-за странного наряда, что может стать очередным поводом для насмешек и атак от хейтеров.



