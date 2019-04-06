Сегодня, 14:47

Российский ведущий политического ток-шок, кажется, держит народ за дураков.

Очередным скандалом завершился выпуск «Вечера с Владимиром Соловьём». Известный телеведущий которого проявил неуважение к гостю, с кем смотрит на мир под разными углами, и с криками приказал охране «вынести» польского политолога, журналиста и преподавателя Якуба Корейбу из студии. Конфликт достиг точки кипения на фоне еврейского вопроса в Польше. Очевидно, что эпатажный политолог и матёрый языкоплёт опять не нашли компромисс.

Слово «опять» в данном случае отображает фейковость той постановки, которую Соловьёв допустил в эфир под видом «чистой воды». Получасовые поиски во «всемирной паутине» позволят даже редкому зрителю федеральных каналов освежить память. О Якубе Корейбе известно на удивление мало, причём часть биографии кажется выдуманной из-за явных противоречий, которыми и прославился в России поляк. Популярность на медиапоприще политолог завоевал пророссийскими статьями в польских изданиях, где быстро получил звание «пятой российской колоны в Польше». Известно, что наиболее активно свои таланты развивал в издании «Sputnik» под крылом Маргариты Симоньян и Russia Today. Очень дружен с экс-властью Украины, особенно, после запрета на въезд в страну.

Сегодня политолог Корейба – частейший гость российских ток-шоу в роли пшека-притворщика. Нос в камеру он показывает, когда нужно накалить обстановку между Россией, Украиной и Польшей – в таких случаях «эксперт» может за неделю исполнить с десяток кульбит, переобуваясь в воздухе. Благодаря этому нередко в него летят стаканы, оскорбления и чьи-то руки – такая работа. Чаще всего конфликтует Якуб с Владимиром Соловьёвым, почти на каждом эфире, и преимущественно на одни и те же темы: СССР, международные отношения, бандеровцы, нацисты и Холокост.

Однако пшека исправно возвращают в студию, вероятно, ради рейтингов, ведь в ссорах со вздорным поляком Соловьёв выгодно выступает отечественным мессией. Нет сомнений, что стороны вновь помирятся, чтобы сойтись в новом поединке за умы. Неизвестной остаются суммы, которые Якуб Корейба получает от каналов за то, чтобы оказывать иноземной грушей для битья российскими господами.