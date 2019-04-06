Солнечная система - свалка инопланетян: NASA собирается взять пробу с «мусорной баржи» пришельцев

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Космический зонд должен определить состав таинственного объекта в открытом космосе. Лазерное моделирование показало, что астероид Бенну может быть засыпан инопланетным мусором, который разумные цивилизации сбрасывают в сторону Земли.

Благодаря обсерватории Сокорро в 2013-м году был открыт астероид, получивший название Бенну. Диаметр данного тела составляет чуть более 560 метров, поэтому Бенну является весомым кандидатом на уничтожение Земли в случае столкновения с ней. В попытках исследования таинственного объекта, по форме похожего на ромбовидный бриллиант, NASA запустило к нему зонд OSIRIS-REx. Однако, намерениям американских специалистов посадить свою межпланетную станцию на Бенну, похоже, пока не суждено сбыться, так как зонд с помощью лазерного анализа «увидел», что поверхность астероида покрыта грудой всяческих обломков и прочих препятствий, мешающих посадке аппарата. Земные учёные были шокированы, столкнувшись с таким небесным телом, ведь другие астероиды, в большинстве своём, представляют собой бугристые, но более гладкие образования. Результаты лазерного моделирования, считают альтернативные учёные, указывают на то, что Бенну является настоящей «мусорной баржей» пришельцев, которую они сбросили в открытый космос в сторону Земли, зная о том, что земляне не достаточно развиты, чтобы выразить свои возмущения.

Судя по всему, вся Солнечная система - своеобразная свалка для инопланетян, которые с помощью гравитационного пресса создают подобные ромбовидные структуры из сжатых отходов, и отправляют их подальше от своего дома. Также не исключено, что такими действиями пришельцы намерены подстегнуть технический прогресс на Земле, ведь NASA собирается взять пробу с Бенну, в которой, возможно, будут содержаться инопланетные материалы. Если теория о внеземной природе астероида подтвердится, то раскопки и пробы с «мусорной баржи» инопланетян могут принести человечеству понимание того, чем и как живут внеземные формы жизни вдали от Голубой планеты.