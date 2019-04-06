«Этиловый экстаз»: Развеселевшая Волочкова опозорилась перед фанатами своей зависимостью

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Анастасия показала коллекцию своей обуви, находясь в опьянении, считают подписчики, увидев в instagram опубликованное видео на аккаунте прима-балерины.

В добавленном видео она показала часть от своего гардероба, точнее каблуки, которые перекрыли вход в гостевую ванную. На видео она также поблагодарила Николая Баскова за подаренные каблуки «Жар-Птицы». «И что делать? А Коле спасибо за эти незабываемые мальдивские туфли Жар-Птицы!» - написала Анастасия под видеороликом.

Подписчики Волочковой сразу заметили опьянённое состояние девушки. Большинство пользователей начали осуждать Анастасию за неподобающее поведение, а точнее за показ на всю страну своей алкогольной зависимости.

После недавнего выпуска программы Собчак, где телеведущая установила камеры в доме Волочковой и «рылась» по шкафам балерины, многие пользователи поддержали Анастасию, называя поведение Ксении варварским.

Сейчас же Анастасия снова настроила подписчиков против себя, некоторые назвали состояние знаменитой балерины «Этиловый экстаз», считая, что развеселевшая Волочкова опозорилась перед фанатами своей зависимостью, и они начали оправдывать некоторые высказывания телеведущей в адрес прима-балерины.

Под данной публикацией Волочкова открыла возможность для подписчиков писать комментарии. Большинство, конечно же, были связаны с состоянием Анастасии: «Еле на ногах стоит», «зачем публичной личности выкладывать себя в таком состоянии?», «Блин, опять напилась».



